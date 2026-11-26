Ця фабрика є найбільшим майданчиком з виробництва супутників у Європі та третім за величиною у світі.

У бельгійському місті Шарлеруа відкрили найбільший у Європі завод із серійного виробництва супутників. Про це повідомляє офіційний сайт Бельгійської монархії.

Зазначається, що нове підприємство розміром 20 тисяч квадратних метрів компанії Aerospacelab зможе випускати до 500 супутників на рік.

"Ця фабрика є найбільшим майданчиком з виробництва супутників у Європі та третім за величиною у світі. Вона сприятиме зміцненню європейської космічної автономії, зокрема, беручи участь у виробництві 264 супутників, призначених для IRIS², майбутньої європейської мережі захищеного супутникового зв'язку, за контрактом загальною вартістю приблизно 2,4 мільярда євро", - йдеться у повідомленні.

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Як пише український портал "Мілітарний", загалом проєкт IRIS² передбачає розгортання 348 супутників на низькій та середній навколоземних орбітах. Зокрема, 330 супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) – приблизно на висоті 1200 км, а також 18 супутників на середній навколоземній орбіті (MEO) – приблизно на висоті 8000 км.

Одним із головних завдань проєкту є зменшення залежності Європи від іноземних операторів, зокрема американської системи Starlink.

Система матиме подвійне призначення. Її використовуватимуть для захищеного зв'язку державних і військових структур, обміну інформацією, управління операціями та забезпечення комерційного супутникового інтернету.

Супутниковий зв’язок Європи

Як повідомляв УНІАН, наразі головною альтернативою Starlink для Європи є OneWeb від Eutelsat. Eutelsat має на орбіті близько 600, тоді як у Starlink їх понад 10 000. Крім того, європейські аналоги розташовані далі від землі, що впливає на їхні спроможності.

Тому Європа працює над проєктом IRIS², до якого входять оператори SES, Eutelsat та Hispasat. Перші запуски очікуються вже у 2029 році. А запланований флот розширили до 348 супутників на низькій та середній навколоземній орбіті. Також в долученні до цього проєкту зацікавлені й телекомунікаційні компанії Vodafone, Telefónica, Orange та Deutsche Telekom, аби забезпечити мобільне супутникове покриття.

Бюджет запуску супутникової групи IRIS² складає 15,6 млрд євро, що означає загальну вартість одного супутника понад 40 млн євро. Для порівняння, запуску одного супутника Starlink коштує 1,3 млн доларів і забезпечує у кілька разів більшу пропускну здатність.

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