70-річний чоловік помер від тяжких поранень у лікарні.

У четвер російські військові атакували Одесу та передмістя реактивними дронами, загинув пенсіонер.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, вдень 26 листопада збройні сили РФ атакували реактивними безпілотниками цивільну інфраструктуру та житловий масив Одеського району. Зокрема, пошкоджено фасад та вибито скління двоповерхової адміністративної будівлі, а також приватне домоволодіння.

"Унаслідок ворожої атаки від тяжких поранень у лікарні помер 70-річний чоловік", - сказала речниця.

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Зараз на місці правоохоронці документують воєнні злочини, розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як зазначив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ворог атакував Одесу та передмістя. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та територію приватного домоволодіння.

За даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака, інфраструктура постраждала, зокрема в обласному центрі.

Інші смертельні атаки на Одещину

Як писав УНІАН, ввечері 24 листопада росіяни атакували Одеську область, внаслідок чого загинули двоє людей – 17-річний хлопець та 41-річний чоловік.

Удару було завдано реактивними безпілотниками по об’єктах цивільної інфраструктури – пошкоджено приватний будинок, виробниче приміщення підприємства та чотири автомобілі.

Також травмовано 12-річну дівчинку та 50-річну і 54-річну жінок. Згідно з інформацією управління освіти Подільської районної державної адміністрації, підліток загинув у місті Подільськ – він був учнем ліцею №3 Подільської міської ради.

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