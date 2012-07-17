У ДТП за участю автомобіля Мінрегіонбуду загинуло двоє осіб

Рівне. 17 липня. УНІАН. Рівненські правоохоронці не коментують ситуацію, пов’язану з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася на кордоні Рівненської та Житомирської областей, внаслідок якої службовий автомобіль «Тойота» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства збив на смерть двох велосипедистів.

Як повідомив кореспондента УНІАН представник прес-служби обласного управління ДАІ Руслан Панасюк, ДТП сталося на території Житомирщини, тому усі коментарі потрібно брати у представників міліції сусідньої області.

Прокурор Корецького району Олексій Панасюк повідомив, що не знає, чи порушено кримінальну справу за фактом загибелі велосипедистів, оскільки цим займаються слідчі Управління МВС України в Житомирській області. При цьому прокурор додав, що кримінальну справу можна порушувати лише після проведення усіх необхідних експертиз.

За словами прокурора, правоохоронці Рівненщини мають опосередкований стосунок до цієї трагедії, оскільки загиблі велосипедисти є жителями Корця, а троє відповідальних осіб, які їхали в автомобілі «Тойота» Мінрегіонбуду і були травмовані внаслідок ДТП, були госпіталізовані до реанімаційного відділення Корецької райлікарні. Нині вони проходять курс лікування у Києві.

Автомобіль «Тойота» потрапив у ДТП увечері 12 липня, дещо пізніше того, як проїхав кортеж на чолі з міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Анатолієм Близнюком, який повертався з робочої поїздки на Рівненщину.

Автомобіль ”Тойота” намагався уникнути зіткнення, однак, не впоравшись з управлінням, допустив зіткнення з огорожею, перевернувся, внаслідок чого пасажири автомобіля дістали тілесні ушкодження, два велосипедисти загинули.