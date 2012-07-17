Журналістка Розинська подала до суду на заступника начальника ДАІ
За порушення Закону України
Журналістка Наталія Розинська подала до Окружного адміністративного суду м. Києва на заступника начальника управління ДАІ МВС України Володимира Резнікова.
Як вказано у позовній заяві Наталії Розинської, Володимир Резніков порушив ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
2 липня представник Наталії Розинської Ростислав Шапошніков направив до УДАІ МВС України інформаційний запит, в якому запитував, чому спецпідрозділ ДПС МВС України був у приміщенні Апеляційного суду України, коли там розглядали апеляційну скаргу Наталії Розинської.
12 липня Ростислав Шапошніков отримав відповідь за підписом Володимира Резнікова в якій вказано, що інформація не підпадає під дію ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Тому запит розглянуть в порядку ЗУ «Про звернення громадян», а термін розгляду – 30 днів.
Рішення Володимира Резнікова Наталія Розинська вважає незаконними, бо інформаційний запит відповідає ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Вона просить, щоб суд визнав рішення заступника начальника ДАІ протиправним і змусив його розглянути інформаційний запит в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
Нагадаємо, невідомі у Києві побили журналістку Наталію Розинську.
ZAXID.NET