Журналістка Розинська подала до суду на заступника начальника ДАІ

Журналістка Наталія Розинська подала до Окружного адміністративного суду м. Києва на заступника начальника управління ДАІ МВС України Володимира Резнікова.

Як вказано у позовній заяві Наталії Розинської, Володимир Резніков порушив ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

2 липня представник Наталії Розинської Ростислав Шапошніков направив до УДАІ МВС України інформаційний запит, в якому запитував, чому спецпідрозділ ДПС МВС України був у приміщенні Апеляційного суду України, коли там розглядали апеляційну скаргу Наталії Розинської.

12 липня Ростислав Шапошніков отримав відповідь за підписом Володимира Резнікова в якій вказано, що інформація не підпадає під дію ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Тому запит розглянуть в порядку ЗУ «Про звернення громадян», а термін розгляду – 30 днів.

Рішення Володимира Резнікова Наталія Розинська вважає незаконними, бо інформаційний запит відповідає ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Вона просить, щоб суд визнав рішення заступника начальника ДАІ протиправним і змусив його розглянути інформаційний запит в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Нагадаємо, невідомі у Києві побили журналістку Наталію Розинську.



ZAXID.NET

