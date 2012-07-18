Івано-Франківськ. 18 липня. УНІАН На Прикарпатті брат вбив сестру, сприйнявши її за ворога.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області за підозрою у вбивстві 20-річної мешканки села Бовшева Галицького району затримано її 33-річного брата.

Сімейна трагедія сталася увечері 13 липня у помешканні, де вони проживали з батьками. Причини жорстокої розправи з’ясовуються слідством.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 статті 115 Кримінального кодексу України ( навмисне вбивство ).

Уже очевидно, що на певні запитання можна буде отримати відповідь після ретельного медико-психіатричного обстеження затриманого. В останні роки чоловік мав дивну поведінку. Щоправда, ніхто з батьків чи інших родичів не надавали цьому уваги і не ініціювали питання про вивчення стану його здоров’я. На жаль, це далося взнаки несподівано для всіх. За попередніми даними, сприйнявши сестру за уявного ворога, чоловік заподіяв дівчині тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці події. У цей час нікого вдома не було, щоб відвернути лихо.