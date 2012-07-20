На Вінниччині загинув комбайнер

Вінниця. 20 липня. УНІАН. Житель с. Павлівка Погребищенського району Вінницької області загинув внаслідок перекидання комбайна.

Про це повідомляє прес-служба Теруправління МНС у Вінницькій області.

46-річний чоловік під час розвороту комбайна «КЛААС» допустив його перекидання, в результаті чого випав із кабіни та отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям.

Подробиці трагедії з’ясовують правоохоронці.