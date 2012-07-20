На Вінниччині загинув комбайнер
18:53, 20 липня 2012Кримінал
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Внаслідок перекидання комбайна
Вінниця. 20 липня. УНІАН. Житель с. Павлівка Погребищенського району Вінницької області загинув внаслідок перекидання комбайна.
Про це повідомляє прес-служба Теруправління МНС у Вінницькій області.
46-річний чоловік під час розвороту комбайна «КЛААС» допустив його перекидання, в результаті чого випав із кабіни та отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям.
Подробиці трагедії з’ясовують правоохоронці.
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