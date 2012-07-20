На Луганщині батьки систематично поїли 4-річну доньку пивом

Луганськ. 20 липня. УНІАН. У Рубіжному Луганської області батьки систематично поїли 4-річну доньку пивом.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУМВС у Луганській області, п`яну дівчинку разом із батьками затримали співробітники міліції в одному з літніх кафе.

«Дитина була явно п`яна - від кількості випитого алкоголю дівчинку нудило, і вона вже не могла стояти на ногах. Співробітники правоохоронних органів негайно доставили дівчинку разом із батьками до центральної міської поліклініки. При цьому батьки відмовилися від госпіталізації дитини, незважаючи на переконання лікарів. Насилу отримавши від матері дозвіл на госпіталізацію, дитину негайно відвезли в реанімацію. Вміст алкоголю в крові дівчинки виявився 0,5 проміле. Це означає, що вона випила майже пляшку пива», - йдеться в повідомленні.

Батьки дівчинки заявили, що пиво дитині не давали, проте сама дівчинка, коли опам`яталася, сказала, що вона «дуже любить пиво, мама й тато дають їй його часто, воно смачне й після нього дуже весело».

Крім того, була встановлена очевидець даної події - жінка, яка працює в цьому кафе прибиральницею. За її словами, вона неодноразово підходила до столика, де сиділи батьки, й робила зауваження з приводу споювання дитини, жінка бачила, як мама давала дитині пиво з пляшки.

Стосовно матері дівчинки складено адміністративний протокол за ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп`яніння). Санкція цієї статті передбачає за собою накладення штрафу від 6 до 8 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Стосовно батька складено адміністративний протокол за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення (злісна непокора співробітникам міліції). Санкція статті передбачає накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців із відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Здоров`ю дівчинки вже нічого не загрожує.