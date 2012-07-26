У Дніпропетровську судитимуть посадовців облуправління юстиції

Дніпропетровськ. 26 липня. УНІАН. Прокуратура Дніпропетровської області розслідувала та направила до Жовтневого райсуду Дніпропетровська кримінальну справу за обвинуваченням заступника начальника головного управління юстиції в Дніпропетровській області та начальника одного з структурних підрозділів цієї ж установи у одержанні хабара за попередньою змовою, поєднаного з вимаганням (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

«Зазначені особи обвинувачуються в тому, що у листопаді 2010 року, за попередньою змовою, вимагали та одержали від представника ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» 10 тис доларів хабара за відстрочку впродовж одного місяця виконавчих дій щодо стягнення з зазначеного підприємства понад 9 млн грн на користь іншого підприємства та не накладання арешту на рахунки ВАТ», - наголошується у повідомленні прокуратури. Обвинувачувані посадовці облуправління юстиції перебувають під вартою.

Як повідомляв УНІАН, з посиланням на ГУ МВС у Дніпропетровській області, посадовці були затримані у грудні 2011 р. ГУ МВС повідомляло , що протягом 2010-2011 років від своїх підлеглих і керівників підприємств вони вимагали та одержували хабарі за проведення виконавчих проваджень.

Під час проведення 17 обшуків було вилучено справи виконавчих проваджень та 277,4 тис. доларів, 12 тис. євро, 37 тис. грн., 20 ювелірних виробів, автомобіль «Мерседес», а також чорнові записи, ксерокопії виконаних проваджень і системний блок комп’ютера.

Задокументовано 68 епізодів вимагання та одержання хабарів.