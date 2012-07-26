На Закарпатті п’яний священик за кермом автомобіля скоїв дві аварії

Ужгород. 26 липня. УНІАН. У Закарпатській області священик у стані сильного алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля скоїв дві аварії.

Як повідомили УНІАН в УДАІ УМВС України у Закарпатській області, обидві ДТП сталися 25 липня надвечір на автодорозі Київ - Чоп.

Керуючи автомобілем Daewoo Nexia, священик з Мукачевого допустив зіткнення з автомобілем Кіа. Після скоєння ДТП священик навіть не зупинився, аби з’ясувати, чи не потрібна допомога пасажирам та водієві Кіа.

Уже через кілька хвилин священик допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Sprinter.

Після обох ДТП порушника забрала швидка медична допомога.

Після визначення стану алкогольного сп’яніння показник алкотестера склав 1,84 проміле при допустимій законодавством нормі 0,2 проміле», - інформують в УДАІ.