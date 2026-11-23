Рютте зазначив, що для України існує перспектива вступу до НАТО.

Поки що немає одностайності щодо питання вступу України до НАТО. Про це заявив генеральний секретар альянсу Марк Рютте на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, пише Handelsblatt.

Рютте зазначив, що для України існує перспектива вступу до НАТО, але наразі серед членів альянсу немає одностайності з цього питання.

"Хто може стати членом НАТО – це вирішує виключно НАТО. У цьому питанні всередині альянсу панує повна ясність", – підкреслив генсек НАТО.

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Також Рютте не виключає, що питання вступу України до НАТО може стати частиною переговорів з Росією.

"Щоб спекулювати на тему таких переговорів, спочатку потрібно, щоб ці переговори розпочалися", – додав він.

Зеленський закликав прийняти Україну до НАТО

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що повноправне членство України в НАТО стане ефективнішою гарантією безпеки, ніж пропозиція щодо таких гарантій безпеки, які нагадуватимуть статтю 5 Північноатлантичного договору.

Як зазначив президент, коли йдеться про гарантії, схожі на 5-ту статтю Вашингтонського договору про створення НАТО, Україна потребує відповідей на дуже чіткі запитання. Зокрема, необхідно отримати відповіді на те, які саме країни підтримають Україну, якщо вона знову зазнає нападу з боку Росії.

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