Поки що немає одностайності щодо питання вступу України до НАТО. Про це заявив генеральний секретар альянсу Марк Рютте на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, пише Handelsblatt.
Рютте зазначив, що для України існує перспектива вступу до НАТО, але наразі серед членів альянсу немає одностайності з цього питання.
"Хто може стати членом НАТО – це вирішує виключно НАТО. У цьому питанні всередині альянсу панує повна ясність", – підкреслив генсек НАТО.
Також Рютте не виключає, що питання вступу України до НАТО може стати частиною переговорів з Росією.
"Щоб спекулювати на тему таких переговорів, спочатку потрібно, щоб ці переговори розпочалися", – додав він.
Зеленський закликав прийняти Україну до НАТО
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що повноправне членство України в НАТО стане ефективнішою гарантією безпеки, ніж пропозиція щодо таких гарантій безпеки, які нагадуватимуть статтю 5 Північноатлантичного договору.
Як зазначив президент, коли йдеться про гарантії, схожі на 5-ту статтю Вашингтонського договору про створення НАТО, Україна потребує відповідей на дуже чіткі запитання. Зокрема, необхідно отримати відповіді на те, які саме країни підтримають Україну, якщо вона знову зазнає нападу з боку Росії.