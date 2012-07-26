На Житомирщині загинула журналістка

Як повідомили Інтернет-виданню Рупор Житомира в СЗГ УМВС України в Житомирській області, автомобіль, яким разом із 2-річною дитиною поверталася додому редактор та ведуча декількох розважальних програм на FM-радіостанції «Житомирська хвиля» Олена Побережник, перекинувся у кювет. Водій та пасажири автівки поранені, а 25-річна журналістка, на жаль, загинула. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

Пізно увечері 24 липня Олена Побережник забрала маленького сина від батьків і поверталася додому автомобілем «Фольксваген-Пасат» знайомого приватного підприємця. Поблизу с.Ягодинка Червоноармійського району на заокругленій ділянці дороги водій раптом втратив керування й автомобіль понесло в кювет, де він перекинувся.

Внаслідок пригоди водій та двоє пасажирів «Фольксвагена», у тому числі малолітня дитина, отримали тілесні ушкодження, з якими їх було госпіталізовано. На жаль, поранення, отримані через ДТП 25-річною журналісткою, не зважаючи на зусилля лікарів, виявилися несумісними з життям. Молода жінка померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Наразі відділом розслідування ДТП Слідчого управління УМВС України в Житомирській області порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування, в ході якого правоохоронці встановлять усі причини та обставини, що призвели до трагедії.



