В Україні може з`явитися ще одна дорожня інспекція – ЗМІ

Київ. 30 липня. УНІАН. З наступного року разом із співробітниками ДАІ на українських трасах можуть з`явитися співробітники Держінспекції з безпеки на наземному транспорті Міністерства інфраструктури України (МІУ).

Як відзначає газета «Сегодня», зокрема, співробітники Держінспекції МІУ зможуть складати протоколи про порушення водіями Закону «Про автотранспорт» - це стосується тільки таксистів, далекобійників, водіїв автобусів та інших перевізників.

«Держінспекція МІУ не збирається підміняти пости ДАІ, а стане працювати спільно з ними. До компетенції інспекторів МІУ входитиме перевірка не всіх водіїв, а лише ліцензованих перевізників: які перевозять комерційні вантажі або пасажирів», - повідомили виданню в прес-службі Мініфраструктури.

Водночас, для тих, хто керує особистим легковиком або іншим транспортом (вантажівкою), за допомогою якого людина не заробляє грошей, нічого не зміниться.

Документи перевірятимуть також у водіїв, які перевозять нестандартні комерційні вантажі (трактори, екскаватори, крани, сільгоспмашини). Всі вони зобов`язані мати спецліцензії на перевезення, які видає МІУ. Якщо документи не в порядку, планується, що представник МІУ отримає право накладати штраф за порушення Закону «Про автотранспорт».

Газета відзначає, що поки що це тільки пропозиції, які обговорять на рівні двох міністерств, потім винесуть спільні напрацювання на розгляд Кабінету міністрів. І вже уряд подасть законопроект про зміну низки законів, зокрема «Про автотранспорт». Терміни поки що не називають, але, очікується, що законопроект з`явиться вже в нинішньому році, пише видання.

Джерело: http://www.segodnya.ua/news/14417241.html