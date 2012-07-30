У Луганську облили фарбою скульптуру футболіста Пеле

Луганськ. 30 липня. УНІАН. У Луганську невідомі облили синьою фарбою скульптуру футболіста Пеле, яка встановлена біля приватного музею на честь Пеле.

Як повідомили УНІАН співробітники музею, фарбу на скульптурі виявлено сьогодні вранці, тоді як учора увечері її не було.

Музей на честь Пеле розміщується на першому поверсі п`ятиповерхового багатоквартирного будинку. За словами власника музею Миколи Худобіна, біля входу встановлено відеокамери, проте вони не зафіксували зловмисників.

«Найімовірніше, фарбу злили з даху будинки або з якогось поверху, тому що вона плямою лягла на спину скульптури, і нікого з вандалів камера не зафіксувала, їх просто не було в кадрі», - сказав М.Худобін.

Він зазначив, що вже викликав міліцію і вимагатиме, щоб вони знайшли вандалів.

Як повідомляв УНІАН, приватний музей на честь бразильського футболіста Пеле відкрито Луганську 2 липня. Експозиція музею збиралася місцевим жителем М.Худобіним протягом 40 років і налічує більш як 3 тис. експонатів. Серед експонатів музею: пам`ятний знак Чемпіонату світу 1958 року (виготовлений з бронзи, позолоти, ручна робота), вимпел «Пеле – Яшин» 1958 року з автографом Пеле, золотий годинник, який Пеле після матчу 1965 року «Бразилія, – СРСР» подарував захисникові збірної СРСР Афоніну, футбольний м`яч Чемпіонату світу 1966 року і багато іншого.