Мешканець Івано-Франківської області помер від укусів бджіл

В Івано-Франківській області 27 липня близько 14:10 в приймальному покої Солотвинської районної лікарні помер 44-річний мешканець села Маняви Богородчанського району.

Як повідомляє в суботу головне управління МНС в Івано-Франківській області, під час заготівлі дров в урочищі Люблинець його покусали бджоли.

У результаті події чоловік помер у приймальному покої Солотвинської районної лікарні.

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