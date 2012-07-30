Мешканець Івано-Франківської області помер від укусів бджіл

17:09, 30 липня 2012
Кримінал
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Під час заготівлі дров

В Івано-Франківській області 27 липня близько 14:10 в приймальному покої Солотвинської районної лікарні помер 44-річний мешканець села Маняви Богородчанського району.

Як повідомляє в суботу головне управління МНС в Івано-Франківській області, під час заготівлі дров в урочищі Люблинець його покусали бджоли.

У результаті події чоловік помер у приймальному покої Солотвинської районної лікарні.

Стик

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