Янукович підписав закон щодо реєстрації місця проживання

Київ. 30 липня, УНІАН. Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада ухвалила Закон ”Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні”, врахувавши всі пропозиції Президента.

Раніше цей закон ВР ухвалила 17 травня 2012 року, але глава держави його ветував.

Законом передбачалося запровадження реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні – збирання, обробка, систематизація та зберігання відомостей про місце проживання та місце перебування осіб в Україні в електронній формі та/або у формі картотек, але Президент зазначав, що ухвалений раніше закон не розкриває мети запровадження чергової бази персональних даних про все населення України, проживання, перебування кожної особи (в тому числі іноземців та осіб без громадянства).

Президент вважає, що закон також не врегульовував питання способу доступу, цілей використання даних реєстраційного обліку, не передбачав механізму захисту від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних, від порушення цілісності бази даних реєстраційного обліку, не визначав порядку актуалізації, знищення відповідних даних тощо.

Президент України зазначав, що пропонована стаття 11 Закону України ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” обмежується посиланням на затвердження порядку ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування осіб в Україні підзаконним актом (наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб, яким є Міністерство внутрішніх справ України). Таким чином: запроваджується збирання, зберігання інформації про особу, а можливо і використання такої інформації без згоди цієї особи на підставі підзаконного акта, а не закону, як того вимагає частина друга статті 32 Конституції України; створюється ризик втручання в особисте життя громадян, що заборонено частиною першою статті 32 Конституції України і не відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам у сфері прав людини, закріпленим Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Президент вважає, що пропонований механізм наповнення зазначеного реєстраційного обліку не відповідає нормам Закону України ”Про захист персональних даних”, яким закріплено принцип обробки персональних даних фізичної особи для тих чи інших цілей лише за її згодою.

Глава держави пропонував передбачити вимоги та порядок реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання всіх осіб, на яких поширюється дія закону ”Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, а не лише тих, які досягли 14-річного віку.

Президент також пропонував визначити, що у випадку, коли особа має законних представників, але заяву подає один із них, має бути згода інших законних представників. Крім того, він вважав за необхідне закріпити положення щодо обов`язкового надання таким законним представником документа, який посвідчує його особу, та документа, що підтверджує його повноваження як законного представника.