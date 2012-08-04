Водію за побиття інспекторів ДАІ загрожує 5 років

Хмельницький. 4 серпня. УНІАН. Переяслав-Хмельницькою міжрайонною прокуратурою затверджено обвинувальний висновок та направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням громадянина, який спричинив тілесні ушкодження двом інспекторам ДАІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

За їх даними, інспектори ДПС ДАІ Переяслав-Хмельницького міського відділу ГУ МВС України в Київській області зазнали тілесних ушкоджень під час виконанням ними службових обов’язків.

Зокрема, інспектори ДАІ під час здійснення нагляду за дорожнім рухом помітили автомобіль, рух якого викликав підозру в спроможності водія керувати ним. Із автомобіля вийшов пасажир, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, почав висловлюватись в бік міліціонерів нецензурною лайкою та наносити їм тілесні ушкодження.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 КК України, тобто умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Обвинуваченому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, зазначили в прокуратурі.