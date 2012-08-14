Аваков: Мельниченка сьогодні випустять із в'язниці
19:41, 14 серпня 2012Кримінал
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Суд відпустив екс-майора
Київ. 14 серпня. УНІАН. Екс-майор держохорони Микола Мельниченко, якого нещодавно заарештували в Італії, повинен сьогодні бути звільнений з-під варти. Таке рішення прийняв апеляційний суд Неаполя, написав у своєму Facebook Арсен Аваков.
"Тільки що мені стало відомо, що апеляційний суд Неаполя прийняв рішення про звільнення з під варти Миколи Мельниченка. Про це мені повідомив його адвокат П'єр-Франческо Скаркіллі", - написав Аваков.
За словами політика, вже по обіді Мельниченко повинен залиши в'язницю.
"Найімовірніше у другій половині дня будуть завершені формальності і Микола залишить в'язницю", - повідомив Аваков.
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