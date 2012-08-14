На Кіровоградщині новий прокурор

Кіровоград. 14 серпня. УНІАН. Генеральний прокурор Віктор Пшонка своїм наказом призначив на посаду прокурора Кіровоградської області державного радника юстиції 3 класу Сергія Ленського. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як зазначено в повідомленні Генпрокуратури, С.Ленський працює в органах прокуратури з 1996 року, пройшов професійний шлях від стажиста до начальника Головного управління Генеральної прокуратури України, працював на керівних посадах в органах прокуратори обласного, міського та районного рівнів, очолював відділ з розслідування кримінальних справ у сфері економіки управління Генеральної прокуратури, також обіймав посаду прокурора Сумської області.