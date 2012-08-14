Пшонка працевлаштував Блажівського у виш

Київ. 14 серпня. УНІАН. Генеральний прокурор Віктор Пшонка перевів заступника генпрокурора Євгена Блажівського на посаду ректора Національної академії прокуратури України. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

В.Пшонка подякував за плідну роботу в органах прокуратури та побажав Є.Блажівському наснаги й успіхів на новій посаді.

«Ваш безцінний практичний досвід сьогодні дуже потрібен молодим фахівцям та майбутнім юристам, прокурорам. Тому бажаю Вам сил і успіхів у роботі на науково-теоретичному напрямку», - сказав В.Пшонка.

На посаду заступника генерального прокурора призначено державного радника юстиції 2-го класу Юрія Дьоміна.