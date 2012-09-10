На Київщині оперативники карного розшуку торгували трамадолом

Київ. 10 вересня. УНІАН. Прокуратура Київської області спільно з Департаментом внутрішньої безпеки МВС України викрила злочинну діяльність двох оперуповноважених працівників сектору карного розшуку територіального підрозділу ГУ МВС України в Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, зловмисники протягом тривалого часу, діючи за попередньою змовою, реалізовували пігулки трамадолу. За попередніми даними, їм вдалося «вторгувати» таким чином понад 10 тис гривень.

Щодо вказаних осіб прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення та збут наркотичних засобів, вчинене шляхом зловживання службовим становищем працівниками правоохоронного органу та перевищення службових повноважень.

За результатами проведених слідчих та оперативних дій одного із злочинців затримано і щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншого злодія, який переховується, оголошено в розшук.

Перевертням у погонах загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.