На Вінниччині за хабарництво затримано суддю

Київ. 19 вересня. УНІАН. У Вінницькій області за хабарництво затримано суддю Іллінецького районного суду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, зокрема, суддя вимагав та отримав 5,7 тис. грн хабара від жителя міста Іллінців за зміну судового рішення за адміністративною справою щодо порушення ним ПДР.

Крім того, задокументовано ще 15 фактів отримання правопорушником хабарів на загальну суму понад 40 тис. грн.

Хабарника затримано. Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.