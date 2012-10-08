На Закарпатті застрелився офіцер ЗСУ

Київ. 8 жовтня. УНІАН. У Закарпатській області офіцер Збройних сил України під час чергування наклав на себе руки.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, «7 жовтня в одній із військових частин Збройних сил України, дислокованій на Закарпатті, під час виконання обов’язків чергового частини, за попередньою інформацією, покінчив життя самогубством пострілом в голову із табельної зброї капітан Щ.», - йдеться у повідомленні.

За фактом загибелі офіцера проводиться спеціальне розслідування. На місці події працюють представники Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних силах України, Ужгородського міськвідділу ГУ МВС України у Закарпатській області та Закарпатської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Західного регіону.

Керівництво Міністерства оборони та ЗСУ висловило співчуття рідним і близьким військовослужбовця.