В Одесі спалили автомобіль голови тервиборчкому

Одеса. 8 жовтня. УНІАН. В Одесі невідомі особи спалили автомобіль помічника депутата Одеської облради, голови дільничної виборчої комісії №111 ОВК №133 (Київський район Одеси) Жана Ніколаєнка.

Як повідомили УНІАН у Відділі із зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, в неділю близько 4.00 невстановлені особи проникли в закритий двір приватного будинку на Люстдорфській вулиці, де стояв автомобіль голови ОВК, підпалили його і втекли з місця злочину. Через собачий гавкіт господар прокинувся і кинувся гасити машину.

Оперативники, які прибули на місце події, виявили обгорілий автомобіль і дві пляшки із займистою сумішшю, які передані на дослідження.

Згідно із свідченнями охоронця приватного об`єкта, розташованого неподалік, у момент підпалу він бачив двох чоловіків, які йшли з місця події.

Наразі слідчим Київського РВВС Одеси вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно з ознаками ч.2 ст.194 (навмисне знищення або пошкодження майна) КК України, повідомили в ВЗГ облУВС.

Потерпілий заявив журналістам: він переконаний, те, що сталося, - справа рук однієї з політичних сил, ”оскільки не один раз на мою адресу звучали погрози».

Ж.Ніколаєнко, який також є помічником депутата Одеської облради Михайла Шмушковича, також повідомив, що ввечері 29 вересня, на нього поряд з місцем проживання напали з ножем і побили троє невідомих.

За його словами, в липні 2011 року зазнав нападу М.Шмушкович і ”троє злочинців, які побили депутата до напівсмерті, дотепер перебувають у розшуку”.