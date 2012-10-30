У Білій Церкві члени ОЗГ привласнили 10 млн грн вкладників банку

Київ. 30 жовтня. УНІАН. Передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням трьох осіб, які привласнили кошти в особливо великому розмірі, що належали фізичним особам - вкладникам банку в Білій Церкві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, обвинувачені склали організовану злочинну групу, яка діяла упродовж 2010-2011 років. Учасники групи, використовуючи злочинні схеми, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, складених від імені банку, про дострокове повернення вкладникам депозитів, а також підробляли їхні підписи про отримання грошових коштів.

Вкладникам банку заподіяно збитків на суму понад 10 мільйонів гривень.

Двом учасникам злочинної групи обрано запобіжний захід – взяття під варту. Дії групи кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення, вчинене у складі організованої групи), що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.