У Запорізькій області на хабарі попався чиновник РДА

Запоріжжя. 2 листопада. УНІАН. У Запорізькій області під час отримання хабара затримано начальника відділу містобудування і архітектури райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, «чиновника – начальника відділу містобудування і архітектури Мелітопольською РДА - було затримано 1 листопада співробітниками Держслужби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області».

Чиновника затримали на місці злочину – безпосередньо після отримання ним 4 тис. грн – які він одержав за свої послуги з видачі дозволу на розміщення об`єкту торгівлі.

«Оскільки цей чиновник є посадовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище, вирішується питання про порушення стосовно його кримінальної справи за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна», - повідомили в прокуратурі.