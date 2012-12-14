У Львові скоїв самогубство кілер міжнародного масштабу – джерело

Львів. 14 грудня. УНІАН. Під час проведення 11 грудня у Львові міліцейської спецоперації із затримання двох чоловіків, які підозрюються у скоєнні низки замовних вбивств, покінчив життя самогубством кілер міжнародного масштабу.

Про це УНІАН повідомило джерело в МВС України.

За інформацією джерела, загиблий обґрунтовано підозрюється у причетності до скоєння вбивств кількох кримінальних авторитетів Львівщини, зокрема, „він підозрюється і в замаху на кримінального авторитета на прізвисько “Вова Морда”, який було скоєно 24 серпня цього року у центрі Львова”.

Джерело також повідомило, що напарник загиблого також намагався вистрелити собі в голову, щоб не потрапити живим до рук правоохоронців, однак куля зрикошетила і кілер залишився живий. Його оперативники доставили в лікарню швидкої допомоги Львова.

„Життя найманого вбивці вже поза загрозою, в лікарні його охороняють бійці спецпідрозділу, оскільки не виключається, що його можуть „прибрати” колишні замовники, або ж він сам може вдатися до чергової спроби самогубства. Його вже готують до переведення в СІЗО, або інший заклад утримання під вартою”, - розповіло джерело.

У загиблого кілера виявили зброю, а також кілька одиниць вогнепальної зброї різних найменувань було виявлено в салоні автомобіля „Деу”, яким користувалися наймані вбивці у Львові.

За інформацією джерела, обидва кілери вихідці зі Львова (обом вже за 50 років) і свою злочинну діяльність розпочали в середині 90-х років, а з початку 2000-х років більшість часу переховувалися за кордоном, де також підозрюються у скоєнні замовних вбивств.

Джерело також відзначило, що інформація щодо причетності обох кілерів до скоєних злочинів „буде напрацьовуватися поступово”.

„Має бути проведена низка експертиз. Важче проводити оперативні заходи з розкриття вбивств минулих років, а також злочинів, скоєних на території інших держав. Але все це можливо, і поступово кривавий „клубок”, який „намотали” наймані вбивці буде розкручуватися”, - зазначило джерело.

У Головному управлінні МВС України у Львівській області УНІАН відмовилися коментувати подробиці затримання найманих вбивств, посилаючись на таємницю слідства.

Водночас у прес-центрі обласної міліції повідомили, що тіло загиблого знаходиться в міському морзі. Дата та місце поховання загиблого наразі не відомі.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2012 року, у Львові під час проведення спецоперації оперативниками УБОЗу щодо затримання озброєних злочинців, загинув один з ймовірних найманих убивць. Інший убивця отримав поранення і був затриманий.

12 грудня у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України повідомили, що злочинець у Львові загинув не від рук правоохоронців, оскільки правоохоронці не застосовували вогнепальну зброю під час спецоперації.

24 серпня 2012 року, у центрі Львова розстріляли машину кримінального авторитета на прізвисько «Вова Морда». Невідомі розстріляли позашляховик, водій від отриманих поранень помер на місці події, пасажир у важкому стані був госпіталізований в реанімацію.