Правоохоронці інсценували ДТП зі смертельним результатом



Запоріжжя. 23 січня. УНІАН. Запорізькі правоохоронці, щоб затримати підозрюваного в організації замовного вбивства, інсценували ДТП зі смертельним результатом.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник прокурора Запорізької області Віталій Береговських повідомив на прес-конференції, що спецоперацію із затримання «замовника» вбивства було проведено сьогодні, 23 січня, співробітниками управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області і прокуратури.

За даними заступника прокурора, затриманий - запорізький приватний підприємець - планував за допомогою кілера вбити свого сусіда «на грунті особистих неприязних відносин».

«Ніякого спільного бізнесу ні зараз, ні раніше у замовника і «потерпілого» не було. Можна сказати, це злочин на «побутовому грунті», - повідомив В. Береговських.

За його словами, для здійснення вбивства підприємець близько 2 тижнів тому звернувся до раніше невідомого йому чоловіка, який погодився позбавити його від сусіда за 20 тис. грн. З них 4 тис. грн «кілер» одержав як аванс, ще 16 – після підтвердження скоєння злочину – надання фото з місця «смертельного ДТП», розповів В. Береговських.

За його даними, в ролі «кілера» при проведенні спецоперації виступив співробітник правоохоронних органів. За яких обставин затриманий за організацію злочину звернувся саме до нього, заступник прокурора Запорізької області не уточнив. Проте зазначив, що новий КПК значно розширив повноваження представників правоохоронних органів для профілактики злочинів.

Зараз затриманий за підозрою в організації замовного вбивства житель Запоріжжя перебуває в ІТУ. Йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, здійснене на замовлення), яка передбачає покарання від 10 років до довічного ув’язнення.