У Луцьку з п'ятого поверху будинку випав палаючий чоловік

3 червня у Луцьку з вікна останнього поверху 5-поверхівки на проспекті Перемоги, 18 випав 59-річний чоловік. На незвичний глухий звук зреагував сусід потерпілого з другого поверху.

"Спочатку я подумав, що у когось з вікна випали якісь меблі. Але потім побачив на розбитій залізній огорожі чоловіка, в якого горіла спина. Я швидко загасив вогонь мінеральною водою і викликав реанімаційну швидку допомогу", - розповів сусід.

На місці пригоди реанімаційна бригада хвилин десять боролася за життя чоловіка, згодом чоловіка повезли до лікарні. Оперативно до місця події прибули й рятувальники. Оскільки двері квартири були закриті зсередини, всередину надзвичайними потрапили через теж злощасне вікно. Там ніяких ознак загорання не виявили.

Коли додому повернулася жінка потерпілого, вона розповіла, що чоловік вдома перемотував електричні двигуни. Як кажуть рятувальники, під час таких робіт використовують розчинник і лаки, які дають небезпечні випари. Поруч із місцем, де працював власник квартири, виявили газову запальничку. Очевидно, коли чоловік спробував нею скористатися, стався спалах летючих займистих речовин. В його епіцентрі й опинився постраждалий. Як припускають рятувальники, в стані больового шоку він випав з вікна.

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