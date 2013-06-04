Прокурором Миколаївської області призначено Курися

Генеральна прокуратура призначила прокурором Миколаївської області Андрія Курися замість Володимира Гальцова.

Про це УНІАН повідомив представник обласної прокуратури.

За його словами, обидва накази про кадрові зміни було підписано у понеділок, 3 червня.

Наразі Курись ще не представлений у Миколаєві і обов`язки прокурора області виконує перший заступник прокурора Олексій Денисюк.

Володимира Гальцова, який раніше очолював відомство, призначено старшим помічником Генерального прокурора України Віктора Пшонки.

Андрій Курись до цього обіймав посаду начальника Головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ.