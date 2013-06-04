В Одесі жорстоко вбили 14-річну дівчинку

В одеському передмісті Фонтанка в недобудованому корпусі місцевої школи 3 червня вранці знайшли тіло 14-річної дівчинки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облУВС, дев`ятикласниця з розбитою головою лежала на сходах, що ведуть у підвал. Поряд з убитою знайшли закривавлений кастет.

Як встановили судові медики, смерть настала між другою і третьою годинами ночі від задушення.

Правоохоронці затримали підозрюваного 21-річного жителя Одеси, який гостював на Фонтанці у своєї бабусі. Спочатку хлопець наполягав на тому, що в нього є алібі, але потім у всьому зізнався.

Підозрюваний розповів, що розпивав разом з дівчиною спиртні напої. Між ними спалахнула сварка, в ході якої він ударив дівчину кілька разів кастетом і затиснув їй рота рукою, щоб не кричала. В результаті дівчина задихнулася. Тіло він кинув на сходи, щоб інсценувати нещасний випадок.

Відкрито кримінальне провадження за 115 статті КК (умисне вбивство).