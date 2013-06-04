У Севастополі затримали членів ОЗГ на чолі з інженером морпорту

Працівники севастопольського управління по боротьбі з організованою злочинністю виявили розкрадання коштів морського рибного порту. Очолив організовану злочинну групу головний інженер державного підприємства, який тимчасово виконував обов’язки начальника.

Про це повідомили УНІАН у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, до кримінальної діяльності посадовець залучив свого заступника та головного механіка підприємства. В нагоді стала і стара дружба із керівником приватного підприємства, що займається підіймально-транспортним устаткуванням.

Виконання незаконного плану зловмисники розпочали з проведення відкритого конкурсу на закупівлю вантажопідйомного обладнання та його монтажу. Намагаючись надати своїм діям вигляду законності, представники підприємства провели торги формально, допустивши до них лише підконтрольні підприємства.

Навмисно не проводячи технічну експертизу, вони приховали той факт, що вантажопідйомне обладнання було у технічно-несправному стані і не могло використовуватися за цільовим призначенням, а його ціна свідомо завищена.

У ході досудового розслідування співробітники севастопольського УБОЗ встановили, що спільники пограбувати бюджет майже на 900 тисяч гривень, а це дві третини коштів, виділених для закупівель підприємству на цілий рік.

Слідчі кваліфікували дії зловмисників за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України.

Кожному з чотирьох учасників схеми незаконної розтрати загрожує до 12 років позбавлення волі.

