У Криму співробітники ДАІ виявили міномет у багажнику автомобіля

У місті Білогорськ у Криму співробітники Державтоінспекції в середу, 5 червня, зупинили легковий автомобіль, в багажнику якого виявився міномет часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє прес-служба головного управління МВС України в Криму, 46-річний шофер заявив, що знайшов знаряддя близько тижня тому в лісі і вирішив залишити собі: відновити і відреставрувати.

«4 червня до співробітників кримінального розшуку надійшла оперативна інформація про те, що житель Білогорського району збирається перевозити стару зброю. Наступного дня ”Жигулі” з мінометом зупинили співробітники ДАІ», - йдеться в повідомленні ГУ МВС.

Тепер чоловікові загрожує від 2 до 5 років в`язниці. Такою є санкція статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із зброєю), за якою міліція відкрила провадження.