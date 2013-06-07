На Херсонщині з храму УПЦ МП вкрали пожертви

Невідомий проник в Ольгинський храм УПЦ МП в селі Токарівна на Херсонщині і викрав пожертви.



Ольгинський храм УПЦ МП/Фото: wikipedia.org

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Херсонській області, інформація про злочин до чергової частини Білозерського районного відділу міліції надійшла від 51-річної місцевої жительки.

Встановлено, що зловмисник пошкодив двері, проник до приміщення храму, звідки вкрав хрестики і ланцюжки з металу білого кольору та гроші зі скриньок пожертвувань.

За даним фактом порушено кримінальне провадження.

З місця події вилучено сліди пальців рук та сліди взуття.