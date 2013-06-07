МВС підтримує законопроект "Про свободу мирних зібрань"

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це йшлося на спільному розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

У засіданні взяли участь народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, представники МВС, Мін’юсту, Вищого адміністративного суду України, громадських організацій, засобів масової інформації.

Учасники висловили свої думки щодо тексту цього законопроекту. Його актуальність та своєчасність підтвердилась тим, що переважна більшість народних депутатів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники Мін’юст, ВАСУ та МВС, під час своїх виступів, наголошували на необхідності законодавчого врегулювання питання щодо проведення мирних зібрань, реєстрації та винесення на перше читання у Верховній Раді України законопроекту «Про свободу мирних зібрань» у існуючій редакції.

У проекті Закону чітко прописані права і обов’язки організатора та учасників мирних зібрань, повноваження органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування, повноваження ОВС із забезпечення проведення мирного зібрання. У ньому встановлюється 48 годинний термін сповіщення організаторами до органів місцевої влади про проведення мирного зібрання, для ужиття відповідних заходів реагування та можливості гарантувати громадянам громадський порядок та безпеку. Крім того, передбачається чіткий перелік підстав, лише за наявності яких суд може обмежити право громадян на проведення мирних зібрань, а також вводиться таке нове поняття, як спонтанні зібрання та окрема норма – про захист професійної діяльності журналістів під час мирних зібрань.

Висловлюючи свою позицію, не всі громадські організації підтримали цей законопроект. Їх представники не згодні з тим, що надані ними пропозиції були враховані не в повному обсязі.

У свою чергу члени парламентського Комітету запевнили присутніх, що після реєстрації та першого читання текст законопроекту ще буде опрацьовуватись і запросили представників громадськості взяти безпосередню участь у цій роботі. Разом з тим їм було запропоновано розробити та представити альтернативні законопроекти для їх розгляду в Парламенті за принципом змагальності.

МВС, як основний правоохоронний орган, відповідальний за забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час проведення мирних зібрань, підтримує законопроект «Про свободу мирних зібрань». Представники відомства запевняють, що цей законодавчий акт ніяким чином не може сприйматися як будь-які обмеження громадян щодо права на мирні збори. У проекті Закону всі питання, що стосуються діяльності органів внутрішніх справ спрямовані на підтримання громадського порядку, безпеки громадян та законності, гарантованої Конституцією України.

