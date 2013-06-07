У Миколаївській області втік ув`язнений

У Миколаївській області 24-річний засуджений 6 червня самовільно залишив умовні кордони Новобузького виправного центру (№ 103) управління Державної пенітенціарної служби України в області.

Як повідомила УНІАН прес-служба управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, громадянин України, який втік, у липні 2008 року був засуджений Ленінським районним судом м. Миколаєва до 7 років позбавлення волі за ст. 187 ч.3 (розбій), 185 ч.2 (крадіжка), 289 ч.3 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 70 КК України.

Утікач не одружений, раніше судимий. Прикмети засудженого: зріст високий, волосся чорне, очі карі. Татуювання відсутні.

У разі наявності інформації про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити до Державної пенітенціарної служби України (м. Київ, вул. Мельникова, 81, телефон: (044) 2073451) або до управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (м. Миколаїв, вул. Спаська, 39-А, телефони: 0 (512) 374540, 374168).