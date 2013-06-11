В Одесі невідомі кинули димову шашку в магазин курильних сумішей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, сьогодні, 11 червня, о 12.45 по спецлінії «102» надійшла інформація про те, що в магазині на вулиці Пушкінській в Одесі - задимлення.

Співробітники Приморського райвідділу міліції, які прибули на місце події, встановили, що невідомі громадяни кинули кустарно виготовлену димову шашку в приміщення магазину, який торгує курильними сумішами, після чого втекли на автомобілі.

На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС і загасили займання.

Встановлюються обставини події, ведеться пошук підозрюваних.