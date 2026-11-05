Люди, які використовують ШІ, працюють щодня на 90 хвилин довше, - дослідження

Автори дослідження проаналізували цифрову активність 9000 співробітників із 467 компаній.

Штучний інтелект мав би спростити роботу та звільнити людям більше часу, але нещодавнє дослідження показало несподіваний результат. Співробітники, які активно використовують нейромережі, в середньому проводять за роботою більше часу, ніж ті, хто обходиться без таких інструментів. Різниця може сягати півтори години на день.

До такого висновку дійшли аналітики компанії ActivTrak, що спеціалізується на програмному забезпеченні для оцінки продуктивності співробітників. Вони дослідили цифрову активність понад 9000 працівників із 467 компаній за період з квітня по вересень 2026 року.

Згідно з результатами дослідження, робочий день людей, які використовують інструменти ШІ, у середньому становив від 8,4 до 9,1 години. Для порівняння: співробітники, які не користуються ШІ, працювали близько 7,6 години на день. Таким чином, різниця між групами могла сягати 90 хвилин.

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Особливо помітною ця тенденція виявилася серед активних користувачів ШІ. До цієї категорії автори віднесли співробітників, які взаємодіяли з нейромережами понад 45 хвилин на день щонайменше у п’яти окремих сеансах. Такі працівники також витрачали на роботу в неробочий час на 18 хвилин більше, ніж ті, хто не використовував ШІ. Крім того, у останніх гірше складалася концентрація на завданнях через постійне перемикання між додатками.

У дослідників є кілька пояснень того, що відбувається. Можливо, люди, які й раніше працювали довше, стали частіше використовувати ШІ. Інший варіант полягає в тому, що автоматизація дозволяє співробітникам брати на себе додаткові обов’язки. Не виключено й те, що перевірка та виправлення неякісних відповідей ШІ забирають більше часу, ніж очікується.

Схожі висновки раніше зробили дослідники Школи бізнесу Хааса Каліфорнійського університету в Берклі. Протягом восьми місяців вони спостерігали за роботою ІТ-компанії зі штатом близько 200 осіб. З’ясувалося, що впровадження ШІ не призвело до скорочення зайнятості: співробітники стали працювати швидше, брати на себе більше завдань і розподіляти роботу на більшу кількість годин протягом дня, навіть коли керівництво цього не вимагало.

Автори дослідження попереджають, що така тенденція може виявитися проблемою в довгостроковій перспективі. У міру того як співробітники звикають до додаткового навантаження, підвищена інтенсивність роботи поступово стає новою нормою. У результаті ШІ, який мав звільнити час, ризикує не скоротити робочий день, а лише збільшити обсяг завдань, які людина має встигати виконувати.

Дослідження показало, що 95% компаній, які вклали кошти в нейромережі, не змогли отримати економічну вигоду від інвестицій. Одна з ключових проблем – складність донавчання готових інструментів ШІ для бізнес-завдань.

Багато компаній, розчарувавшись у ШІ, почали повертати раніше звільнених співробітників, що свідчить про те, що автоматизація поки що не здатна повністю замінити людей у очікуваному обсязі. Крім того, впровадження ШІ вимагає серйозних вкладень: інфраструктура, безпека, обробка даних – все це зазвичай обходиться дорожче, ніж планувалося.

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