'Укрзалізниця' запустила новий флагманський поїзд: як курсуватиме

Поїзд складається з нових вагонів і має інклюзивне купе.

"Укрзалізниця" оголосила про запуск нового флагманського поїзду "Ярослав Мудрий" сполученням Київ – Перемишль. Про це повідомляє пресслужба залізничного перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що поїзд №51/52 "Ярослав Мудрий" Київ – Перемишль складається з нових вагонів і має інклюзивне купе. Він відправляється з Києва о 20:12 і прибуває до Перемишля о 5:00. З Перемишля вирушає о 22:30, а до Києва прибуває о 9:15.

"Це данина першій назві поїзда та зв’язкам України з країнами Європи. Також маршрут поїзда повторює частину історичного сполучення Львів – Перемишль. У Перемишлі організовано зручні пересадки до Варшави, Вроцлава, Праги та Берліна", - повідомили в УЗ.

Відео дня

У пресслужбі перевізника нагадали, що 165 років тому територією України проїхав перший поїзд "Ярослав". Він з’єднав Відень і Львів. Саме 4 листопада 1861 року вважається початком залізничного руху в Україні.

"Укрзалізниця" - головні новини

29 жовтня повідомлялося, що залізнична компанія перегляне протоколи безпеки, щоб краще реагувати на загрози та забезпечувати евакуацію людей у безпечні місця.

21 жовтня стало відомо про запуск міжнародних поїздів з Києва та Дніпра до польських міст Холм і Перемишль. Сам поїзд за графіком виїжджає з Києва о 21:48 та приїжджає в Холм о 08:08.

З 16 жовтня в застосунку "Укрзалізниці" стало можливо переглянути середню кількість евакуаційних зупинок і затримок для обраного поїзда. В компанії тоді пояснили, що там взяли "усереднену статистику" за останні 10 діб, щоб дані були максимально актуальними.

Вас також можуть зацікавити новини: