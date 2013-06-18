Україна співпрацюватиме з Литвою у сфері боротьби зі злочинністю

Україна зацікавлена у співпраці з Литвою у сфері боротьби зі злочинністю і забезпеченні охорони громадського порядку.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко сьогодні під час зустрічі з Генеральним комісаром поліції Литовської Республіки Саулюсом Сквернелісом, повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.



Фото: МВС України

Захарченко зазначив, що у литовської поліції та української міліції є багато спільних напрямків у роботі: боротьба з кіберзлочинністю, з незаконним обігом наркотиків, зі злочинністю у сфері економіки, захист інтелектуальної власності та інші.

“Дуже важливою частиною співробітництва та обміну досвідом для нас є сфера забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час спортивних масових заходів. Це і досвід проведення Євро-2012, і досвід Євробаскету”, - сказав міністр.

У свою чергу Сквернеліс зазначив, що сьогоднішня зустріч буде новим імпульсом у двосторонніх відносинах.

За його словами, Литва хотіла би співпрацювати з правоохоронними органами України у багатьох сферах, зокрема, у боротьбі з вчиненням злочинів у електронній сфері, шахрайствами, протидії наркотрафіку, а також торгівлі людьми.

Захарченко також розповів литовському колезі про проект Закону «Про мирні зібрання», який знаходиться на розгляді у ВР.

У повідомленні УЗГ відзначається, що «цікавим для українських правоохоронців стало те, що під час масових заходів у Литві учасникам акцій не можна підходити до будинку уряду, парламенту та будинку, де працює Президент, ближче ніж на 75 метрів, а до інших державних структур – 25 метрів. Якщо ж забезпечити своїми силами правопорядок під час акцій литовська поліція не в змозі, вони можуть запрошувати поліцейських з інших країн ЄС. Але, беручи участь у такій діяльності, вони набувають статусу, прав та обов’язків литовського поліцейського».