Росіяни вгатили КАБами по багатоповерхівці у Харкові: серед постраждалих багато дітей (фото)

Серед постраждалих 8 дітей.

Вранці росіяни вдарили КАБами по Харкову, влучивши у багатоповерхівку. Відомо вже про понад 20 постраждалих, серед них багато дітей.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, близько 4 години ранку росіяни завдали ударів по двох районах міста – Київському та Салтівському. У Салтівському районі КАБ влучив у багатоквартирний будинок.

Терехов повідомив, що ворожий удар прийшовся в 2 поверх багатоквартирного житлового будинку. Зафіксовано руйнування другого та третього поверхів. Кількість постраждалих швидко зростає – спочатку було відомо про 9 поранених, а вже загодину їх кількість зросла до двох десятків.

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На 6.30 годину ранку відомо про 22 постраждалих людей, серед них 8 дітей.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані.

3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці.

Він також показав фото пошкодженого будинку – на знімках видно, що у квартирах зруйновані стіни, вибиті вікна.

Атаки окупантів - останні новини

У неділю росіяни увесь день кошмарили Київ та область дронами. У КМВА повідомили, що в Солом’янському районі столиці уламки впали на будівлю навчального закладу.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок чергового російського удару загинув чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння пожежі. За іншою адресою внаслідок влучання російського БПЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.

А увечері російські окупанти завдали удару по Софіївській Борщагівці Бучанського району. Зафіксовано влучання на території ринку "Столичний". В результаті атаки загинув один чоловік, близько 10 осіб отримали поранення.

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