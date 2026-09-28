Росіяни вгатили КАБами по багатоповерхівці у Харкові: серед постраждалих багато дітей (фото)

Вранці росіяни вдарили КАБами по Харкову, влучивши у багатоповерхівку. Відомо вже про понад 20 постраждалих, серед них багато дітей.
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, близько 4 години ранку росіяни завдали ударів по двох районах міста – Київському та Салтівському. У Салтівському районі КАБ влучив у багатоквартирний будинок.
Терехов повідомив, що ворожий удар прийшовся в 2 поверх багатоквартирного житлового будинку. Зафіксовано руйнування другого та третього поверхів. Кількість постраждалих швидко зростає – спочатку було відомо про 9 поранених, а вже загодину їх кількість зросла до двох десятків.
На 6.30 годину ранку відомо про 22 постраждалих людей, серед них 8 дітей.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, 12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані.
3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці.
Він також показав фото пошкодженого будинку – на знімках видно, що у квартирах зруйновані стіни, вибиті вікна.
Атаки окупантів - останні новини
У неділю росіяни увесь день кошмарили Київ та область дронами. У КМВА повідомили, що в Солом’янському районі столиці уламки впали на будівлю навчального закладу.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок чергового російського удару загинув чоловік. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння пожежі. За іншою адресою внаслідок влучання російського БПЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.
А увечері російські окупанти завдали удару по Софіївській Борщагівці Бучанського району. Зафіксовано влучання на території ринку "Столичний". В результаті атаки загинув один чоловік, близько 10 осіб отримали поранення.