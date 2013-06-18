Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу України

У зв’язку з приєднанням України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, Законом України було внесено зміни до статті 263-1 Кримінального кодексу України

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, ВРУ вирішила викласти назву та частину першу статті 263-1 ККУ у такій редакції:

Ст. 263-1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи заміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

1.Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи заміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Закон про зазначені зміни набирає чинності одночасно з набранням для України чинності Протоколом проти незаконного виготовлення та вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, яким доповнено Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол набирає чинності для України на 30 день після дати передачі на зберігання документу про приєднання).