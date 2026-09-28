'Національний кешбек' значно зміниться: міністр розкрив, що буде з програмою

Кошти "Зимової підтримки" мають іти на українські товари та послуги, а не на споживання загалом.

Щодо продовження програми "Національний кешбек" у 2027 році наразі ведуться дискусії, і в разі позитивного рішення вона зазнає значних змін. Про це розповів міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

""Національний кешбек" може бути одним із інструментів підтримки локального виробника. Ми ще дискутуємо щодо фінальної конфігурації програми, але розглядаємо можливість її зміни", - сказав він.

Якщо буде прийнято рішення продовжувати програму, вона, за словами міністра, суттєво видозміниться – буде більш точково спрямована на категорії товарів, де є агресивний імпорт.

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"Серед прикладів – текстиль, сири тощо. Бюджет може бути потенційно скорочено в 2,5 раза з економією до 4 млрд грн на рік", - зазначив Кравченко.

Щодо програми "Зимова підтримка" міністр наголосив, що будь-яка пряма виплата з бюджету, який наповнюється в тому числі за рахунок партнерів, – це рішення, яке "має бути максимально ефективним і точковим".

"Для нас принципово, щоб "Зимова підтримка" працювала на українську економіку: кошти мають іти на українські товари та послуги, а не просто на споживання загалом, яке може підживлювати інфляцію чи імпорт", - сказав Кравченко.

Водночас він зазначив, що економічне зростання під час війни неможливе без соціальної стійкості, і це також економічний чинник, який впливає на те, чи залишаються люди в країні й на легальному ринку праці.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Кабінет міністрів України не передбачив кошти на програму "Національний кешбек" у проєкті державного бюджету на наступний рік. Він також зазначив, що Україна витратила понад 20 мільярдів гривень за три роки дії цієї програми.

Народна депутатка, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа підтвердила, що держбюджет на 2027 рік не передбачає фінансування Нацкешбеку. Замість нього кошти спрямують на виплату пенсій.

При цьому у травні уряд продовжував дію "Національного кешбеку" до завершення дії воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року.

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