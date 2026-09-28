Найкращий бюджетний смартфон 2026 року: яку модель до $200 радять оглядачі

Galaxy A17 належить до бюджетної серії компанії, але при цьому має характеристики, яких зазвичай очікують від дорожчих пристроїв.

Якщо потрібен недорогий Android-смартфон, який не доведеться міняти через кілька років, варто звернути увагу на Samsung Galaxy A17 5G. Оглядач NY Times називає його вдалим поєднанням доступної ціни, тривалої підтримки та набору функцій, які зазвичай зустрічаються в дорожчих моделях.

Galaxy A17 5G продається за $200 (близько 8500 грн) і при цьому пропонує 6,7-дюймовий AMOLED-екран із частотою 90 Гц. Для бюджетного сегмента це помітна перевага, оскільки багато недорогих пристроїв, як і раніше, оснащуються LCD-екранами. AMOLED забезпечує високу контрастність і добре підходить не тільки для повсякденних завдань, а й для перегляду фільмів та ігор.

Ще однією важливою перевагою Galaxy A17 стала тривала програмна підтримка. Samsung гарантує шість років оновлень безпеки та стільки ж років оновлень Android. Це потенційно дозволяє користуватися смартфоном до 2031 року, не відмовляючись від актуальної версії операційної системи та важливих виправлень безпеки.

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За автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мА·год. При активному використанні смартфона – перегляді YouTube, прослуховуванні подкастів, навігації, листуванні, Netflix та мобільних іграх – його не доведеться заряджати протягом дня. Підтримується дротова зарядка потужністю до 25 Вт, проте бездротової зарядки немає.

При цьому Galaxy A17 не можна назвати найпродуктивнішим смартфоном у своєму класі. У базовій версії встановлено 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ сховища. Для звичайних завдань цього достатньо, але під час одночасної роботи кількох додатків можуть виникати затримки. Іноді додатки відкриваються не відразу, а вимогливі програми на кшталт Google Maps можуть трохи гальмувати.

Galaxy A17 може засмутити шанувальників провідного звуку: телефон позбувся 3,5-мм роз’єму для навушників. Вбудовані динаміки також не відрізняються високою якістю, тому для комфортного перегляду відео та прослуховування музики доведеться придбати якісну гарнітуру.

В іншому Galaxy A17 пропонує достатньо можливостей за свою ціну: NFC для безконтактної оплати, eSIM, сканер відбитків пальців, можливість розширити пам'ять та захист рівня IP54 від пилу й бризок. Для тих, кому потрібен недорогий смартфон для повсякденних завдань і тривалого використання, ця модель виглядає збалансованим варіантом.

Якщо ж бюджет дозволяє витратити більше, експерт також виділив два інших смартфони. За $350 можна звернути увагу на Moto G Power (2026). Він отримав 8 ГБ ПЗУ, 120-Гц дисплей і вищу продуктивність, а його акумулятор здатний працювати кілька днів при високому навантаженні. Але Motorola пропонує лише три роки оновлень безпеки.

Ще дорожче обійдеться Pixel 10a – його ціна починається з $500. Смартфон оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою 120 Гц і яскравістю 3000 ніт. Він отримав той самий набір камер і чип Tensor G4, що й Pixel 9a, але при цьому пропонує швидшу зарядку та хорошу автономність. Google також обіцяє сім років оновлень, тому Pixel 10a має залишатися актуальним до осені 2033 року.

УНІАН писав, що Samsung почала прибирати кабель із комплекту бюджетних смартфонів Galaxy. Тепер покупець отримає лише сам смартфон, документацію та "скріпку" для виймання SIM-картки.

Якщо ви шукаєте потужну "начинку", яка не застаріє й через п’ять років, експерти AnTuTu опублікували рейтинг найпотужніших смартфонів на сьогодні. Уся топ-10 складається з пристроїв на базі чіпсета Snapdragon 8 Elite.

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