У Чернівцях посадовці ломбарду продавали заставне майно
Журналістів на суд не пустили
У Чернівцях на судове засідання у справі проти посадовців одного із ломбардів, що проходило у Шевченківському районному суді, не пустили журналістів.
Головуючий суддя вирішив доцільним провести засідання за зачиненими дверима.
Як повідомляє "Молодий буковинець", йдеться про махінації із заставленим у ломбарді майном.
"Під час досудового розслідування було встановлено, що працівники ломбарду від імені позичальників підробляють документи про викуп ними заставного майна з дорогоцінних металів, а заставлене майно в подальшому реалізовували для власного збагачення," - повідомили в УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області.
У якості речових доказів міліціонери вилучили 2 тисячі золотих та срібних прикрас.
"На даний час вилучені вироби скеровано для проведення експертизи," - повідомили у відомстві.
Детальнішу інформацію обіцяють надати після оголошення про підозру причетним до оборудок особам.
За неофіційною інформацією, за рахунок продажу заставного майна причетні особи збагатились на кілька мільйонів гривень.