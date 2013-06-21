У Чернівцях посадовці ломбарду продавали заставне майно

У Чернівцях на судове засідання у справі проти посадовців одного із ломбардів, що проходило у Шевченківському районному суді, не пустили журналістів.

Головуючий суддя вирішив доцільним провести засідання за зачиненими дверима.

Як повідомляє "Молодий буковинець", йдеться про махінації із заставленим у ломбарді майном.

"Під час досудового розслідування було встановлено, що працівники ломбарду від імені позичальників підробляють документи про викуп ними заставного майна з дорогоцінних металів, а заставлене майно в подальшому реалізовували для власного збагачення," - повідомили в УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області.

У якості речових доказів міліціонери вилучили 2 тисячі золотих та срібних прикрас.

"На даний час вилучені вироби скеровано для проведення експертизи," - повідомили у відомстві.

Детальнішу інформацію обіцяють надати після оголошення про підозру причетним до оборудок особам.

За неофіційною інформацією, за рахунок продажу заставного майна причетні особи збагатились на кілька мільйонів гривень.