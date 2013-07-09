Кожен третій українець готовий вийти на вулицю захищати свої права

Протестувати проти корупції готові 68% українців, а вийти на вулицю для цього згодні 36%.

Такі результати дослідження «Барометр Світової Корупції» (Global Corruption Barometer) від Transparency International та Gallup International Association.

Згідно з результатами дослідження, переданими агентству УНІАН, 43% опитаних вважають, що за останні два роки рівень корупції в Україні значно зріс. 74% впевнені, що державний сектор корумпований, 80% - охарактеризували дії уряду у боротьбі з корупцією як нерезультативні. Лише 4% опитаних вважають, що державна антикорупційна боротьба має хоч якийсь результат. 84% опитаних вважають, що “урядом країни керують організації, котрі діють у власних інтересах”.

Найкорумпованішою сферою українці визнали судову (66%), правоохоронні органи (64%), державна служба (56%), сфера охорони здоров’я (54%), парламент (53%), політичні партії (45%), освітня система (43%), бізнес (36%), військова сфера (28%), ЗМІ (22%), релігійні інституції (21%), громадські організації (20%).

Варто зазначити, що зростання недовіри до цих сфер підкріплене різкою тенденцією зростання хабарництва. Адже найчастіше українці сплачували хабар при отриманні послуг в таких установах: в правоохоронних органах (49%), медичних установах (41%), освітніх закладах (33%), земельних службах (25%), реєстраційних та дозвільних службах (22%), судах (21%), податковій (18%), комунальних підприємствах (6%).

Зізналися в тому, що в них вимагали хабар 35% опитуваних, при цьому 53% відмовилися його сплатити. Найпопулярнішою причиною сплати хабара назвали: неможливість отримати послугу іншим шляхом (33%), на знак вдячності (33%), для прискорення процесу (28%), для здешевлення послуги (6%). Не повідомляють про корупційні випадки - 74%, адже бояться наслідків - 24%, а вважають що це нічого не змінить – 63%.

Коментуючи результати дослідження, виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара зазначив: «Українці вже багато років показують владі жовту картку недовіри. Дослідження минулих років встановило, що довіра до церков вдвічі вища за довіру до судів. Цьогорічне опитування виявило, що народні настрої погіршуються – адже 80% вважають взагалі нерезультативними дії влади та впевнені, що країною керують кілька осіб з оглядом на власні інтереси. На тлі цих невтішних цифр, а також зважаючи на зростання масового незадоволення українців діями правоохоронних та судових органів, - дуже серйозним тривожним сигналом є готовність кожного третього вийти на вулицю захищати свої права. Цифри свідчать, що жовта картка ризикує перетворитися на червону».

Дослідження відбувалося з літа 2012 до зими 2013, охопило понад 114 000 чоловік в 107 країнах. В Україні опитування тривало з 9 по 17 серпня, під час нього було опитано 1000 осіб. Похибка становить +/- 3%.

В Україні результати Global Corruption Barometer представляють Transparency International Україна спільно з «Інформаційною Агенцією ЛІГА Бізнесінформ».