За фактом інциденту в Луцьку розпочате кримінальне провадження

За фактом інциденту з президентом Польщі Броніславом Коморовським у Луцьку розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної міліції, санкцією статті передбачено штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Інцидент стався одразу після богослужіння в костелі святих Петра й Павла у Луцьку, де відбулася спільна молитва і вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії.

Коли польський президент безпосередньо підійшов поспілкуватися із вірянами, які чекали на площі, юнак із натовпу поплескав його по плечу рукою, в якій було роздушене яйце.

Працівники міліції миттєво вивели молодого чоловіка і відвезли на освідування в обласний наркодиспансер. Вмісту алкоголю у його крові не виявлено.

Встановлено, що зловмисник – 21-річний житель міста Запоріжжя.