На Рівненщині психічно хвора жінка тиждень блукала лісом

У Рівненській області міліціонери повернули додому жінку, яка тиждень блукала лісом. Про зникнення дочки 77-річна жителька Березнівського району повідомила до міліції лише на шостий день.

Як повідомили УГЗ МВС України, 53-річна Ганна пішла до лісу збирати чорниці та зникла. Правоохоронцям знадобилася доба, аби повернути додому жінку, яка страждає на психічні розлади.

Усі правоохоронці були задіяні до пошуків зниклої.

«Я відразу звернувся до лісників і жоден із них мені не відмовив, – говорить Грушівський сільський голова Віктор Шульжук. – Кожен дав то п’ять, то десять людей. Щастя, що ми її знайшли. Адже тиждень пробула без їжі та води. Подяка нашій громаді та міліції».

Начальник Березнівського райвідділу міліції Олександр Таргоній, який особисто очолив пошуки розповідає, що відшукали жінку за 15 кілометрів неподалік сусіднього села Поліське Березнівського району.

«Ми прочісували квартал за кварталом лісовий масив, коли на галявині знайшли ледве живу жінку. Вона була знесилена і ні самостійно пересуватись, ані говорити уже не могла. Нині, після пережитого ні матері, ні доньки вдома немає. Сусіди стверджують, що подались до родичів. Мати сподівалась, що Ганна прийде сама, тому й не повідомила до міліції одразу», розповідає сусідка родини – Галина Ткач. – Люди помагали шукати весь час, але поки не звернулись до міліції, її не знайшли».

Зникла Ганна – інвалід дитинства. Сусідці розповідала, що милась у болоті, чула шум трактора, однак вийти до людей вона уже не могла.