У Львові затримали чоловіка, який 5 разів "мінував" вокзал

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який з початку року зробив п’ять неправдивих повідомлень про замінування центрального залізничного вокзалу.

За словами начальника Львівського міського управління міліції Сергія Зюбаненка, після повідомлення про замінування залізничного вокзалу в Львові, яке надійшло до правоохоронців 16 липня о 22.00, було встановлено, що дзвінок здійснили з телефону-автомату на вулиці Городоцькій у Львові. Чоловік, який повідомляв про замінування, назвав ніби-то власне прізвище та ім’я і зазначив адресу проживання. Однак, працівники міліції з’ясували, що названа особа не причетна до неправдивого повідомлення.

Згодом правоохоронці встановили особу зловмисника і затримали його за «гарячими слідами».

Чоловік розповів правоохоронцям, що у цьому році він вже п’ять разів повідомляв про замінування. Наразі проводиться досудове розслідування. «Мінером» виявився 22-річний львів’янин, затримали його за «гарячими слідами».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності ) карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Як повідомили в УГЗ МВС України, з початку цього року на оперативну лінію «102» Львівщини надійшло дев’ять анонімних повідомлень про замінування, із них п’ять – про закладену вибухівку на території центрального залізничного вокзалу Львова.