У Криму відкрився військово-патріотичний табір "Ніхто крім нас"

У Криму на базі полку спеціального призначення внутрішніх військ МВС України «Тигр» відкрився військово-патріотичний табір "Ніхто крім нас". У табір приїхало близько 50 дітей – вихованців дитячих закладів для сиріт, малозабезпечених сімей.

На урочистому відкритті табору начальник управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України генерал-майор Микола Балан особисто привітав кожного з гостей та побажав підліткам провести час з користю, знайомлячись з роботою справжніх чоловіків – захисників Вітчизни, та вивчаючи ази військової справи, яка згодом може знадобитися на життєвому шляху кожному, хто обере для себе службу в армії.

«Ви – майбутнє нашої держави і ми раді вітати вас на кримській землі. Дуже добре, що дана акція проходить у внутрішніх військах, адже це допоможе вам дізнатись багато цікавого як про внутрішні війська, їх службу, так і про діяльність військових формувань і правоохоронних органів в цілому. Сподіваюсь, що ви не лише добре відпочинете, а й наберетесь досвіду та навичок у військових аспектах життєдіяльності. А хороша підготовка та ґрунтовні знання – це вірний фундамент для тих, хто в майбутньому обирає професію військового чи правоохоронця», - відзначив у своєму виступі генерал-майор Микола Балан.

Під час екскурсії хлопці познайомились з історією та завданнями внутрішніх військ і побачили побут військового підрозділу зсередини.

«Довготривале очікування цієї поїздки виправдало всі сподівання, - розповідає 13-річний Клим, - дуже цікаво, особливо сподобалась виставка зброї та екіпіровки спецназу».

Діти з цікавістю розглядали кожен «експонат» та охоче фотографувалась із військовослужбовцями та зразками озброєння. Після ознайомчого етапу та смачного обіду нові мешканці табору «Ніхто крім нас» вирушили на військове стрільбище.

Заняття продовжилось показовим виступом бійців спецназу внутрішніх військ по знешкодженню небезпечних злочинців у горах.

Юний Микита, примірявши на себе гірське спорядження спецназівця, ділиться враженнями: «Відразу видно, що така робота потребує особливої підготовки. Інструктор сказав, що в горах кожен боєць несе на собі близько 60 кілограмів амуніції, а при цьому ще треба бути непомітним та будь-що виконати бойову задачу. Я вже твердо для себе вирішив, що випробую себе в ролі військового».



Фото: МВС України

«За 10 днів перебування в таборі діти навчатимуться за спеціальним навчально-методичним комплексом. Підлітки познайомляться з історією та завданнями українських військових формувань, займатимуться розбиранням-складанням зброї та інше. Зокрема, вони пройдуть курс загальновійськової підготовки, інженерну підготовку, орієнтування на місцевості, топографію, маскування, виживання у важких умовах, рукопашний бій, вогневу та спортивну підготовку, - розповів керівник Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас» Олександр Ковальов, - та головне наше завдання – розвиток моральних, патріотичних і вольових якостей кадетів, адже, як ми їх виховаємо – такі «плоди» будемо пожинати».