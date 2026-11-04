Вибори у США: демократи здобули історичну перемогу та повністю контролюють Конгрес

До цих проміжних виборів республіканці мали 218 голосів у Палаті представників і 53 – у Сенаті.

Демократична партія з великим відривом виграла проміжні вибори до Конгресу США і контролюватиме обидві його палати, де досі більшість мали республіканці.

За останніми даними Reuters, у Палаті представників демократи контролюватимуть 228 місць із 435. Республіканці наразі забезпечили собі 139 місць, результати ще 68 підраховують.

У Сенаті 54 місця у демократів, 44 у республіканців, доля ще двох місць (Аляска та Міссісіпі) має бути визначена.

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До цих проміжних виборів республіканці мали 218 голосів у Палаті представників і 53 у Сенаті.

Як демократи здобули перемогу

Демократи зосередили свою передвиборчу кампанію на темах корупції та доступності товарів і послуг. Вони поклали на Трампа відповідальність за зростання цін, пов’язавши це з його тарифною політикою та війною з Іраном, а також звернули увагу громадськості на мільярди доларів, зароблені родиною Трампа з моменту його повернення до Білого дому.

У результаті демократи досягли успіху як у найбагатших, так і в найбідніших округах – причому незалежно від рівня освіти місцевого населення. Особливо помітним виявився прогрес демократів в округах із високою часткою латиноамериканського населення, включаючи прикордонні райони Техасу (які у 2024 році схилялися на користь Трампа) та сільськогосподарські містечка в преріях Канзасу.

Демократи також здобули перемогу в усіх передвиборчих перегонах до Палати представників, які вважалися найбільш конкурентними: вони виграли всі 20 виборчих кампаній, результати яких на даний момент уже визначені.

Історичні перемоги

Демократи здобули історичні перемоги на виборах до Сенату в ряді штатів, де десятиліттями обирали сенаторів-республіканців.

Канзас: вперше з 1932 року (Адам Гамільтон перервав 94-річну серію поразок – найдовший період серед штатів, де демократам вдалося досягти успіху цього року), Техас: з 1988 року, Південна Кароліна – з 1998 року (Енні Ендрюс перервала 28-річну серію поразок), Північна Кароліна: з 2008 року (Рой Купер перервав 18-річну серію), Айова: з 2008 року.

Інші важливі перемоги

Кейша Ленс Боттомс зі штату Джорджія стала першою чорношкірою жінкою, обраною губернатором в історії США; вона здобула перемогу над республіканцем Ріком Джексоном.

У штаті Нью-Гемпшир Кріс Паппас став першим відкритим геєм, обраним до Сенату.

У штаті Мічиган представник прогресивного крила Демократичної партії Абдул Ель-Сайєд став першим сенатором-мусульманином.

Вибори в США – реакція Трампа

Президент Дональд Трамп уже привітав демократів із перемогою та висловив надію на співпрацю з ними. При цьому він пригрозив накладати вето на будь-які законодавчі ініціативи демократів, якщо вони відмовляться від співпраці.

Водночас Sky News пише, що через зміни в Конгресі у Трампа почнуться проблеми всередині країни. Зокрема, на нього чекають розслідування, бюджетні обмеження та політичний тупик. Однак усе це може призвести до того, що він посилить турбулентність на міжнародній арені, де він має більше повноважень.

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